Товар в корзине. Перейти
Стол стеклянный Sondal 160 белый - фото 1Стол стеклянный Sondal 160 белый - фото 2Стол стеклянный Sondal 160 белый - фото 3Стол стеклянный Sondal 160 белый - фото 4Стол стеклянный Sondal 160 белый - фото 5Стол стеклянный Sondal 160 белый - фото 6Стол стеклянный Sondal 160 белый - фото 7

Стол стеклянный Sondal 160 белый

Артикул: CH-035-683
50 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Longer cream
Стул Longer cream
Следующий Стол стеклянный Rober wood
Стул Longer cream

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина90 мм
  • Высота750 мм
  • Вес60.62 кг
  • Объем0.2 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Чехол 02, спандекс красныйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
от690
30

Чехол 02, спандекс красный

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
54

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый

Набор приставных столиков DagnenНастоящее фото товара Набор приставных столиков Dagnen, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
39

Набор приставных столиков Dagnen

Подушка двухцветная для подвесных креселНастоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
45

Подушка двухцветная для подвесных кресел

Каркас стула Milas 4004Настоящее фото товара Каркас стула Milas 4004, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
50

Каркас стула Milas 4004

Стул Pulsante, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стул Pulsante, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
46

Стул Pulsante, светло-коричневый

В наличии 43 шт.
Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100Настоящее фото товара Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100, произведённого компанией ChiedoCover
от153 690
Оптовая цена
35

Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100

Товар в корзине

Стол стеклянный Sondal 160 белый
Стол стеклянный Sondal 160 белый
от 61 790
В корзине

С этим товаром покупают

Чехол 02, спандекс красныйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
от690
30

Чехол 02, спандекс красный

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена
54

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый

Набор приставных столиков DagnenНастоящее фото товара Набор приставных столиков Dagnen, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
39

Набор приставных столиков Dagnen

Подушка двухцветная для подвесных креселНастоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
45

Подушка двухцветная для подвесных кресел