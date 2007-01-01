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Стол Viktoria, серый, 120 см - фото 1Стол Viktoria, серый, 120 см - фото 2Стол Viktoria, серый, 120 см - фото 3Стол Viktoria, серый, 120 см - фото 4
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Стол Viktoria, серый, 120 см

Артикул: CH-078-303
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Viktoria, серый, 120 см
Стол Viktoria, серый, 120 см
17 090
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