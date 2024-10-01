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Стол "Перламутр" - фото 1Стол "Перламутр" - фото 2

Стол "Перламутр"

Артикул: CH-066-359
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный, неповторимый стол со столешницей из массива карагача. Подстолье сделано из металлического профиля. Сучки и трещины искусно обработаны заливкой из эпоксидной смолы для получения идеально ровной поверхности столешницы и сохранения естественного рисунка древесины.В изготовлении использованы только экологически чистые материалы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм

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