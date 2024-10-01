Характеристики товара
Описание
Стильный, неповторимый стол со столешницей из массива карагача. Подстолье сделано из металлического профиля. Сучки и трещины искусно обработаны заливкой из эпоксидной смолы для получения идеально ровной поверхности столешницы и сохранения естественного рисунка древесины.В изготовлении использованы только экологически чистые материалы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм