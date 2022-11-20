Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота520 мм
- Вес7 кг
- Объем0.1 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Журнальный столик Каинда, белый муар
Стол журнальный Маким, дуб сонома
Стол журнальный Питтуотер, дуб песочный
Стол Маунт, коричневый
Стол Гибсон, белый мрамор
Стол Танами, коричневый
Стол Балго, стеклянный
Стол Холс, стеклянный
Стол Кинтор, черный мрамор
Стол Гибсон, черный мрамор
Журнальный стол Равелло
Стол журнальный Империал стекло графит, белый металлВ наличии 6 шт.
Журнальный стол Волопас малахитВ наличии 23 шт.
Журнальный стол Геркулес королевский мраморВ наличии 15 шт.
Журнальный стол Шани старое деревоВ наличии 12 шт.
Стол рабочий Нипани
Стол рабочий Сари
Стол эргономичный правый Тели
Журнальный столик Тоби 109*66 черный мрамор сталь золото
Стол журнальный Роча, круглый