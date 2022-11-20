Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр столешницы500 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стол журнальный Reina с выдвижными ящиками Белый
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Стол журнальный Bubble, тонированное стекло, закаленное стекло, диаметр 60 см
Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный
Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф
Стол журнальный FLIP орех
Стол журнальный Flip, орех, мдф, диаметр 50 см
Стол журнальный Jumbo, белый, мдф
Стол журнальный JUMBO, чёрный
Стол журнальный Mason, черный мрамор, закаленное стекло
Стол Лофт 15
Стол сервировочный Поло
Стол сервировочный Тюр
Стол сервировочный Ральф
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный
Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий