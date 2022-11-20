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Стол журнальный Staff

Артикул: CH-050-180
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр столешницы500 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стол журнальный Staff
Стол журнальный StaffСтол журнальный StaffСтол журнальный StaffСтол журнальный Staff
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Фото с производства

Фотография товара Стол Staff, ЛДСП дуб вотан, конусные опоры от компании ChiedoCover. Смотреть все

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