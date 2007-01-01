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Настоящее фото товара Стол журнальный Staff, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Staff
80 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол журнальный Staff производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол журнальный Staff производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол журнальный Staff производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол журнальный Staff производства ChiedoCover

Стол журнальный Staff

Артикул: CH-050-180
80 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр столешницы500 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр столешницы500 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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