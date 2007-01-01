Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Куб из бетона — стильное дополнение современного интерьера. Дизайн тяготеет к минималистичности и мультистилизации. В фокусе внимания простая и элегантная архитектура. Крепкое квадратное основание поддерживает столешницу такой же формы. Устойчивый и компактный столик столик Cub увеличит комфорт дивана, кресла, банкетки. Может использоваться в помещениях любых назначений. Сдержанный дизайн гармонично впишется как в нейтральные обстановки, так и в аранжировки с ярким характером.
Материал столешницы и основания - МДФ облицованная микроцементом.Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Размер упаковки: 79х58х44 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина500 мм
- Высота360 мм
- Вес13,05 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяМДФ
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет