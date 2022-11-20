Товар в корзине. Перейти
Подстолье Лофт 13 - фото 1Подстолье Лофт 13 - фото 2Подстолье Лофт 13 - фото 3

Подстолье Лофт 13

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье X
Подстолье X
Следующий Подстолье Лофт 2
Подстолье X

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1100 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое Классика

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
106Хит

Подстолье Классик 80

Подстолье Классик 80 МНастоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
84Хит

Подстолье Классик 80 М

Подстолье ЧКНастоящее фото товара Подстолье ЧК, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
33Хит

Подстолье ЧК

Подстолье ЧК МНастоящее фото товара Подстолье ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
112Хит

Подстолье ЧК М

Настоящее фото товара Подстолье стальное №5, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
7

Подстолье стальное №5

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Окто мини

С этим товаром покупают
Столешница Werzalit прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Столешница Werzalit прямоугольная

Столешница Werzalit круглаяНастоящее фото товара Столешница Werzalit круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Столешница Werzalit круглая

Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

Стул Eames W белыйНастоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
6

Стул Eames W белый

Настоящее фото товара Подстолье Cover №2 светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
13

Подстолье Cover №2 светлый орех

Настоящее фото товара Этажерка Хельга №4, произведённого компанией ChiedoCover
52 290
Оптовая цена
9

Этажерка Хельга №4

Настоящее фото товара Этажерка Хельга №2, произведённого компанией ChiedoCover
49 490
Оптовая цена
10

Этажерка Хельга №2

Стеллаж Анет №1Настоящее фото товара Стеллаж Анет №1, произведённого компанией ChiedoCover
85 390
Оптовая цена
10

Стеллаж Анет №1

Настоящее фото товара Стеллаж Анет №3, произведённого компанией ChiedoCover
97 490
Оптовая цена
7

Стеллаж Анет №3

Настоящее фото товара Стеллаж Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
55 690
Оптовая цена
14

Стеллаж Классика №1

Другие товары из разделаподстолья в стиле лофт
Подстолье ПарсонНастоящее фото товара Подстолье Парсон, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
15

Подстолье Парсон

Подстолье Лофт 7Настоящее фото товара Подстолье Лофт 7, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39012
6 090 ₽
7

Подстолье Лофт 7

Подстолье Лофт 26Настоящее фото товара Подстолье Лофт 26, произведённого компанией ChiedoCover
от15 000
11

Подстолье Лофт 26

Настоящее фото товара Подстолье Жи-Ши, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
6

Подстолье Жи-Ши, белый

Подстолье ПентагонНастоящее фото товара Подстолье Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Подстолье Пентагон

Подстолье Лофт разборноеНастоящее фото товара Подстолье Лофт разборное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
13

Подстолье Лофт разборное