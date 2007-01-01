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Настоящее фото товара Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром
26 оценок
18 59046
33 990 ₽
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Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром - фото 1Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром - фото 2Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром - фото 3Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром - фото 4Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром - фото 5
Распродажа

Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke сталь темный хром

Артикул: CH-050-253
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина925 мм
  • Высота455 мм
  • Толщина столешницы11 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Круз 93*80 стекло smoke каркас нержавеющая сталь темный хром

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина925 мм
  • Высота455 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Вес15.5 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки105 мм
  • Вес упаковки18.2 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики1050
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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