Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0.04 л
- Материалстекло
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» фарфор
Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный
Хайбол «Бродвей», 450мл, стекло, прозрачный
Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор
Сахарница с крышкой «Кунстверк» фарфор
Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб
Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» фарфор
Горшок для запекания, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, красный
Хайбол «Бродвей», 450мл, стекло, прозрачный