Товар в корзине. Перейти
Стопка RCR Style Opera, 60 мл - фото 1

Стопка RCR Style Opera, 60 мл

Артикул: CH-071-675
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стопка RCR Style TimeLess, 78 мл
Фотография товара Стопка RCR Style TimeLess, 78 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Стопка Pasabahce Boston Shots
Фотография товара Стопка Pasabahce Boston Shots от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота63 мм
  • Диаметр50 мм
  • Объем0.06 л
  • Материалстекло хрустальное

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стопки и рюмки

Товар в корзине

Стопка RCR Style Opera, 60 мл
Стопка RCR Style Opera, 60 мл
390
В корзине

С этим товаром покупают