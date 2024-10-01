Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Стопка «Стамбул» – ровная стильная рюмка с плотным дном. У нее строгие формы, которые изящно подчеркивает округлый край.
Материал – стекло. Стенки полностью прозрачные. Высота 57 мм, диаметр 41 мм, объем – 60 мл. Высокое качество материала гарантирует долговечность. Прозрачность рюмки делает ее вид хрупким, но в действительности такая посуда удивляет отличными характеристиками.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота57 мм
- Диаметр41 мм
- Вес0,064 кг
- Объем0,06 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт