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Стопка «Стамбул», стекло 60 мл, прозрачный - фото 1

Стопка «Стамбул», стекло 60 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-184
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Стопка «Стамбул» – ровная стильная рюмка с плотным дном. У нее строгие формы, которые изящно подчеркивает округлый край.


Материал – стекло. Стенки полностью прозрачные. Высота 57 мм, диаметр 41 мм, объем – 60 мл. Высокое качество материала гарантирует долговечность. Прозрачность рюмки делает ее вид хрупким, но в действительности такая посуда удивляет отличными характеристиками.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота57 мм
  • Диаметр41 мм
  • Вес0,064 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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