Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный
13 оценок
8 390
Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 8Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный - фото 9

Стул на металлокаркасе Моншау marseille 30 данс / черный

Артикул: CH-081-616
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул на металлокаркасе «Моншау»: Надежность и премиальный комфорт Стул «Моншау» — это идеальное сочетание прочной инженерной мысли и тактильного удовольствия. Его основа — надежный каркас из толстостенного металла, а изюминка — роскошный велюр с уникальной матовой текстурой. Этот стул создан для тех, кто ценит долговечность, комфорт и сдержанную эстетику. Ключевые преимущества: ✔ Высокая прочность: Максимальная нагрузка до 140 кг. ✔ Устойчивая конструкция: Прочный каркас из металла толщиной 1,2 мм с износостойким порошковым покрытием. ✔ Премиальная обивочная ткань: Гладкий велюр с эффектом матовой текстуры повышенной плотности (310 г/м²). ✔ Исключительная износостойкость: 30 000 циклов по тесту Мартиндейла (высокий класс истираемости). ✔ Практичность и комфорт: Ткань обладает «эффектом пальчиков» (устраняет следы от прикосновений), дышит и на 100% состоит из полиэстера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
  • Тип ножекконусные, крутящаяся основа
  • Цветсиний, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
