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Настоящее фото товара Стул Баунти, велюр, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Баунти, велюр, золотой каркас
36 оценок
5 99038
9 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 1Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 2Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 3Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 4Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 5Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 6Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 7Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 8Стул Баунти, велюр, золотой каркас - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Баунти, велюр, золотой каркас производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 4 Стул Баунти, велюр, золотой каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Баунти, велюр, золотой каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Баунти, велюр, золотой каркас производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Баунти, велюр, золотой каркас

Артикул: CH-049-911
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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