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Стул Bounty, велюр, золотой каркас

Артикул: CH-049-911
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота915 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Обивкавелюр Bella 07
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
Сделаем стулья на заказ

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