Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина560 мм
- Высота915 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Обивкавелюр Bella 07
- Цветбелый, золотой
- Страна изготовленияРоссия
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Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, микровельвет
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Бостон 20мм
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Раунд 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стол Лидер 4, D800
Стол ЛИРА-1, 1200x900
Стол ЛИРА-3, 1600x1100
Стол обеденный Trump (160+40+40), керамика серая