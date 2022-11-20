Товар в корзине. Перейти

Стул Алекса велюр терракотовый

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Диана велюр черный
Стул Диана велюр черный
Следующий Стул Чендлер велюр зеленый
Стул Диана велюр черный

Характеристики товара

Описание

Удобный и мягкий стул украсит любой интерьер. Обивка спинки и сидения выполнена из прочного и износостойкого велюра. Внутренняя сторона стула с декором, удобные подлокотники добавят комфорта. Ножки изготовлены из металла в черном цвете и обеспечивают хорошую устойчивость.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 62*57*47
Вес брутто: 15
Объем: 0,166


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Вес упаковки15 кг

Похожие товары

Стул Чендлер велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Чендлер велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Чендлер велюр зеленый

Кресло Шале велюр зеленыйНастоящее фото товара Кресло Шале велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло Шале велюр зеленый

В наличии 2 шт.
Кресло Шале велюр розовыйНастоящее фото товара Кресло Шале велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Шале велюр розовый

В наличии 33 шт.
Стул Бон экокожа бежевыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Бон экокожа бежевый

В наличии 100 шт.
Стул Монарх, коричневыйНастоящее фото товара Стул Монарх, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Монарх, коричневый

В наличии 61 шт.
Стул Флекс велюр светло-серый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки

В наличии 12 шт.
Стул Флекс велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Флекс велюр оранжевый

В наличии 6 шт.
Стул Флекс велюр синийНастоящее фото товара Стул Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79043
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Флекс велюр синий

В наличии 92 шт.
Стул Марсель микровелюр желтыйНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Марсель микровелюр желтый

В наличии 6 шт.
Стул Марсель микровелюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
15

Стул Марсель микровелюр светло-серый

Другие товары из раздела

Стул Марсель микровелюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Марсель микровелюр тёмно-серый

В наличии 3 шт.
Стул Марсель микровелюр тёмно-синийНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Марсель микровелюр тёмно-синий

В наличии 10 шт.
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
6

Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8905
4 090 ₽
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 270 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1905
4 390 ₽
13

Стул Кьявари Черный, деревянный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье чугунное Марко КР, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79011
7 590 ₽
7

Подстолье чугунное Марко КР

Кресло Байрон велюр изумруд Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
от11 99022
15 290 ₽
7

Кресло Байрон велюр изумруд

Полукресло Шарри, цвет пыльная розаНастоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
14

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

Настоящее фото товара Стол Оксфорд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена
13

Стол Оксфорд, серый

Настоящее фото товара Стол Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена
11

Стол Оксфорд

Настоящее фото товара Стол Ньюпорт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
5

Стол Ньюпорт

Стол ВильмаНастоящее фото товара Стол Вильма, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
6

Стол Вильма

Стол Майами БичНастоящее фото товара Стол Майами Бич, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
8

Стол Майами Бич