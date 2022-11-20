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Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - фото 1Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - фото 2Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - фото 3Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - фото 4Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - фото 5Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - фото 6Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - фото 7Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - фото 8

Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза

Артикул: CH-050-566
62 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете WhiteWhite
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете CreamCream
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете ecruecru
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете 22
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете 0909
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете 018018
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - обивка в цвете terraterra
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Варианты каркаса

Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете БронзаБронза
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете СереброСеребро
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете ПиранПиран
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - каркас в цвете БелыйБелый

Варианты покрытия

Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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