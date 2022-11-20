Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина610 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Элис светло-серый
Стул Асоль, светло-бежевый
Плетенный стул Камея, латте
Стул Асоль, коричневый
Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовый
Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый
Барный стул АМАЛЬФИ, хром сталь, пластик, кожзам белый
Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовый
Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый
Барный стул Гардур, велюр черный
Стол складной Тейкли 180
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стол Лидер 1, 1200x800
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500
Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750
Стол ОРИОН-6, D900
Стол обеденный Карталь