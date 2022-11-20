Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес7 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.14 м3
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол обеденный Кричев
Стол Лотос круглый
Журнальный стол 55*55 Кросс золото стекло smoke
Стол НОРДИК нераскладной дуб
Стол Терраса, 120х80
Стол Терраса, 160х80
Cтол ЛАЙТ, 1200x800