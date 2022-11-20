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Стул Halmar K448, светло-серый/синий - фото 1Стул Halmar K448, светло-серый/синий - фото 2Стул Halmar K448, светло-серый/синий - фото 3Стул Halmar K448, светло-серый/синий - фото 4Стул Halmar K448, светло-серый/синий - фото 5

Стул Halmar K448, светло-серый/синий

15 оценок
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Предыдущий товар в категории Стул Halmar K447, серый/черный
Стул Halmar K447, серый/черный
Следующий Стул Halmar K453, серый
Стул Halmar K447, серый/черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес7 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.14 м3

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