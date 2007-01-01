Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Монако поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Монако поворотный
8 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Монако поворотный - фото 1Стул Монако поворотный - фото 2Стул Монако поворотный - фото 3

Стул Монако поворотный

Артикул: CH-069-317
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья320/370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул поворотный Соренто Стиль
Фотография товара Стул поворотный Соренто Стиль от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Бостон Стиль
Фотография товара Стул поворотный Бостон Стиль от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья “Монако поворотный” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана. Элегантное сиденье со стеганой спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота845 мм
  • Ширина сиденья320/370 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Аура от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аура, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Аура

60
Фотография товара Стул Брейк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Брейк бежевый

58
Фотография товара Стул Одди, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр темно-серый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка зеленая

57
Фотография товара Стул Беллингхем, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Беллингхем, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Беллингхем, бежевый

40
Фотография товара Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар

6
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus, бежевый

9
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Vertex, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Sierra Vertex, бежевый

5
Фотография товара Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул мягкий, черный, велюр, каркас металл

12
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул обеденный Elvis, бежевый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Elvis, бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
31 190

Стул обеденный Elvis, бежевый, серебро

11
В наличии 38 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Hush Soft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hush Soft, произведённого компанией ChiedoCover
от75 490
Оптовая цена

Кресло Hush Soft

15
Распродажа
Фотография товара Кресло Рон синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рон синий, произведённого компанией ChiedoCover
22 9905
23 990 ₽Оптовая цена

Кресло Рон синий

26
В наличии 74 шт.
Настоящее фото товара Кресло College H-966F-2/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло College H-966F-2/Beige

8
Фотография товара Кресло Стерн темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стерн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Кресло Стерн темно-серый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло Qwill, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Qwill, черный, произведённого компанией ChiedoCover
191 790

Кресло Qwill, черный

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Бетрон 6135, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бетрон 6135, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Кресло Бетрон 6135, мятный

13
Фотография товара Кресло College H-2899FX-1-7/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-2899FX-1-7/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College H-2899FX-1-7/Red

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Tiger Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 490
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Серый

11
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло Flemming, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flemming, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена

Кресло Flemming, розовый

33
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Трио

30

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Мила, велюр серый, гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр серый, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр серый, гобелен

64
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН серый

66
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Topas, черная морилка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, черная морилка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29012
5 990 ₽

Стул Topas, черная морилка, бежевый

68
Фотография товара Стул барный Grace Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул барный Grace Экокожа Черный

7
Фотография товара Стул Харпер, рогожка, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер, рогожка, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул Харпер, рогожка, зеленый

26
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quirk розовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quirk розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 29020
17 690 ₽Оптовая цена

Стул Quirk розовый, золото

10
Настоящее фото товара Стул Phaeton wheel, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул Phaeton wheel

11
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-коричневый, экокожа, каркас металл золото , произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул мягкий, темно-коричневый, экокожа, каркас металл золото

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, шампань , произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, шампань

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Росс, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Росс, коричневый

15

Товар в корзине

Стул Монако поворотный
Стул Монако поворотный
6 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Hush Soft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hush Soft, произведённого компанией ChiedoCover
от75 490
Оптовая цена

Кресло Hush Soft

15
Распродажа
Фотография товара Кресло Рон синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рон синий, произведённого компанией ChiedoCover
22 9905
23 990 ₽Оптовая цена

Кресло Рон синий

26
В наличии 74 шт.
Настоящее фото товара Кресло College H-966F-2/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло College H-966F-2/Beige

8
Фотография товара Кресло Стерн темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стерн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Кресло Стерн темно-серый

26
В наличии 100 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено