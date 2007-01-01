Характеристики товара
Описание
Стулья “Монако поворотный” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана. Элегантное сиденье со стеганой спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота845 мм
- Ширина сиденья320/370 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес7.8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет