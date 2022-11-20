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Стул Amato, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Стул Amato из категории Мягкие стулья. Каркас выполнен из пластика. Сиденье мягкое, обтянуто велюровой тканью. Стул легкий, форма классическая лаконичная. Прост в уходе. В коллекции несколько вариантов цветовых исполнений: бирюзовый, голубой, бежевый и розовый.

Габаритные размеры:

  • Ширина 45 см.
  • Высота 80 см.
  • Размер сиденья 49,5х49,5 см.
  • Размер упаковки: 54x46x50 см.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина сиденья495 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материалпластик, ткань, велюр
  • Цветбежевый

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