Характеристики товара
Описание
Стул Amato из категории Мягкие стулья. Каркас выполнен из пластика. Сиденье мягкое, обтянуто велюровой тканью. Стул легкий, форма классическая лаконичная. Прост в уходе. В коллекции несколько вариантов цветовых исполнений: бирюзовый, голубой, бежевый и розовый.
Габаритные размеры:
- Ширина 45 см.
- Высота 80 см.
- Размер сиденья 49,5х49,5 см.
- Размер упаковки: 54x46x50 см.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Ширина450 мм
- Глубина сиденья495 мм
- Вес5.3 кг
- Материалпластик, ткань, велюр
- Цветбежевый