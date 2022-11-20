Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина410 мм
- Высота850/1060 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья590/800 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
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