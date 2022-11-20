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Стул барный Grace Grey Ткань Серый

Артикул: CH-052-428
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота850/1060 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья590/800 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый

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