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Настоящее фото товара Стул барный Grace Grey Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Grace Grey Ткань Серый
6 оценок
7 430
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Стул барный Grace Grey Ткань Серый - фото 1Стул барный Grace Grey Ткань Серый - фото 2Стул барный Grace Grey Ткань Серый - фото 3

Стул барный Grace Grey Ткань Серый

Артикул: CH-052-428
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота850/1060 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота850/1060 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья590 мм
  • Вес7.2 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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