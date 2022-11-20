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Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - фото 1Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - фото 2Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - фото 3Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - фото 4Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - фото 5Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - фото 6

Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый

Артикул: CH-032-602
24 оценки
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Характеристики товара

Описание

Современный, стильный, простой, удобный и надежный - и все это наш стул Fendi. Такая модель с легкостью подойдет к любому дизайну интерьера как на кухне, так и в гостиной. Стул Fendi оснащен мягким сиденьем и эргономичной спинкой, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Каркас стула создан из натурального дерева, а обивка выполнена из нежнейшего велюра.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота770 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, коричневый

Популярные варианты обивки

Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 5555
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 5454
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 5353
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 5252
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 5151
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 5050
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4949
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4848
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4747
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4646
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4545
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4444
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4343
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4242
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4141
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 4040
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3939
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3838
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3737
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3636
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3535
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3434
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3333
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3232
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3131
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 3030
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2929
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2828
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2727
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2626
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2525
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2424
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 23 23
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2222
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2121
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 2020
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 1919
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 1818
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 17 17
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 1616
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 15 15
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 14 14
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 1313
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 1212
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 1111
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 1010
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 9 9
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 88
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 77
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 66
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 55
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 44
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 33
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 22
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 11
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 833833
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 826826
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 818818
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 731731
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 728728
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 666666
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 663663
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 654654
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 646646
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 644644
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 643643
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 641641
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 640640
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 638638
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 633633
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 628628
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 626626
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 133133
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 029029
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 028028
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 027027
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 026026
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 024024
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 023023
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 022022
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 021021
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 020020
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 018018
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 017017
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 016016
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 015015
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 011011
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 010010
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 014014
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 007007
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 009009
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 008008
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 005005
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 004004
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 003003
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - обивка в цвете 001001
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Варианты каркаса

Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете Светлый орехСветлый орех
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете ВенгеВенге
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Полукресло деревянный для дома Fendi, каркас коричневый, велюр бежевый - каркас в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый

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