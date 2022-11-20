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Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - фото 1

Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: ткань / массив дерева

Ширина: 58 см

Высота: 94 см

Глубина: 65 см

Вес: 11,5 кг


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Популярные варианты обивки

Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете 0909
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете LilacLilac
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете CreamCream
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете 666666
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете 0404
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете ecruecru
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете 1414
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете 88
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете 4141
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96 - обивка в цвете 2626
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