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Стул Гаага Диамант

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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Гаага лучший вариант среди мебели для ресторанов в экологическом стиле. Это качественный стул, изготовленный из дерева и имеющий легкий вес. Благодаря своей универсальности такие модели являются хорошим оснащением мебели для кафе. Интересный дизайн мягких стульев не оставит равнодушным ни одного посетителя.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,3 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул Гаага Диамант - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете 0909
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете LilacLilac
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете CreamCream
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете 666666
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете 0404
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете ecruecru
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете 1414
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете 88
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете 4141
Стул Гаага Диамант - обивка в цвете 2626
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Стул Гаага Диамант — выполненные заказы

Фотография товара Стул Гаага Диамант, велюр жёлтый, цвет ножек- старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Гаага Диамант, велюр жёлтый, цвет ножек- старинный орехФотография товара Стул Гаага, Диамант, велюр кофейный от компании ChiedoCover.Стул Гаага, Диамант, велюр кофейныйФотография товара Стул Гаага Диамант, коричневая экокожа, ножки венге от компании ChiedoCover.Стул Гаага Диамант, коричневая экокожа, ножки венгеФотография товара Стул Гаага, рогожка орехо-коричневая, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Гаага, рогожка орехо-коричневая, ножки старинный орехФотография товара Стул Гаага Диамант, Falcone 78, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Стул Гаага Диамант, Falcone 78, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Гаага Диамант, Falcone 5, серый, цвет ножек-Венге от компании ChiedoCover.Стул Гаага Диамант, Falcone 5, серый, цвет ножек-ВенгеФотография товара Стул Гаага, Falcone 3, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Стул Гаага, Falcone 3, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Гаага, синий велюр Alba 082, ножки светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Гаага, синий велюр Alba 082, ножки светлый орехФотография товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Гаага Диамант, желтый велюр, ножки старинный орехФотография товара Стул Гаага Диамант, велюр бирюза, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Гаага Диамант, велюр бирюза, ножки старинный орех
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