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Стул Беллингхем, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДЕЗАЙН. Мягкое сидение красивого оттенка с перламутровым отливом сшито из велюра. Данный материал гиппоалергенный, экологичный, мягкий и прятный на ощупь, при этом очень прочный, эластичный, износоустойчивый и долговечен при использовании.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул с каркасом обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Прекрасная эргономика сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 38 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 15х15 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 150 кг.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5,10 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветбежевый, черный

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