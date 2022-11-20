Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина530 мм
- Глубина620 мм
- Вес5.25 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний, черный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Скамья Модерн со спинкой, 200 см
Скамья Модерн, 150 см
Скамья Флора, 150 см
Полотенце банное Emily-6
Полотенце банное Bamboo CL-1
Полотенце банное Wellness-8
Полотенце банное Seashells-6
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная