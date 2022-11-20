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Стул Одди, велюр темно-серый - фото 1Стул Одди, велюр темно-серый - фото 2Стул Одди, велюр темно-серый - фото 3Стул Одди, велюр темно-серый - фото 4Стул Одди, велюр темно-серый - фото 5Стул Одди, велюр темно-серый - фото 6Стул Одди, велюр темно-серый - фото 7

Стул Одди, велюр темно-серый

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Стул Одди, велюр синий

Характеристики товара

Описание

Классический стул для кухни без подлокотников на металлическом каркасе позволит сидеть с удобством человеку любой комплекции. Плавная форма сиденья и спинки, красивая строчка на внутренней стороне велюровой обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

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Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки22 кг

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