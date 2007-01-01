Характеристики товара
Описание
Стол с металлическим подстольем и столешницей из ЛДСП подойдет для любого интерьера,его удобно разместить в квартире, на даче или офисном помещении. Продуманная конструкция обеспечивает надежность и долговечность мебели, позволяет разбирать и собирать его несколько раз. Каркас изготовлен из профиля 40х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются заглушки. Поставляется обувница в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 750мм, ширина 900мм, глубина 550мм. Размер упаковки: 920мм длина, 570мм ширина, 110мм высота. Вес с упаковкой 12,8кг, без упаковки 12кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина550 мм
- Высота750 мм
- Вес12 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Вес упаковки12.80 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет