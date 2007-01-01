Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Carin, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Carin
9 оценок
4 290
Товар в корзине. Перейти
Стол Carin - фото 1
NEW

Стол Carin

Артикул: CH-079-937
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота750 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 2, 2400х900, бук, белый, кромка ПВХ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х900, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2, 2400x800, белый, золотой
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400x800, белый, золотой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол с металлическим подстольем и столешницей из ЛДСП подойдет для любого интерьера,его удобно разместить в квартире, на даче или офисном помещении. Продуманная конструкция обеспечивает надежность и долговечность мебели, позволяет разбирать и собирать его несколько раз. Каркас изготовлен из профиля 40х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются заглушки. Поставляется обувница в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 750мм, ширина 900мм, глубина 550мм. Размер упаковки: 920мм длина, 570мм ширина, 110мм высота. Вес с упаковкой 12,8кг, без упаковки 12кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота750 мм
  • Вес12 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Вес упаковки12.80 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Глазго большой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Глазго большой, произведённого компанией ChiedoCover
от45 99043
79 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Глазго большой

42
В корзине
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, табак, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, табак

44
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 76 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 6903
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 76 см

48
В корзине
Настоящее фото товара Стол раздвижной Lund, белый, лакированный мдф, длина до 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
47 490
Оптовая цена

Стол раздвижной Lund, белый, лакированный мдф, длина до 200 см

35
В корзине
Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, белый

33
В корзине
Фотография товара Стол уличный Лофт-108 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол уличный Лофт-108, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол уличный Лофт-108

78
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*800, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 2, 1800*800, белый, кромка ПВХ

12
В корзине
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, коричневый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, коричневый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09014
3 590 ₽

Стол Лидер 1, коричневый, каркас - серебро

14
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, бук, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, бук, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19021
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, бук, белый

15
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Dane, 160х80х75, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dane, 160х80х75, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
63 590

Стол обеденный Dane, 160х80х75, белый мрамор

15
В наличии 36 шт.
В корзине

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Фотография товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 700

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас

48
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99062
53 990 ₽Оптовая цена

Стол Консоль Арт Деко серебро

62
В наличии 56 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Лофт Chuck от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Chuck, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Стол Лофт Chuck

49
В корзине
Настоящее фото товара Стол Тепик, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стол Тепик, прямоугольный

7
В корзине
Фотография товара Стол раскладной Фьюжн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Фьюжн, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Стол раскладной Фьюжн

14
В корзине
Настоящее фото товара Стол Хаген Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена

Стол Хаген Лофт

6
В корзине
Настоящее фото товара Стол Remi, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Стол Remi

7
В корзине
Фотография товара Стол обеденный стеклянный, 120*80 см, столешница 8мм, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный стеклянный, 120*80 см, столешница 8мм, металл, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стол обеденный стеклянный, 120*80 см, столешница 8мм, металл

7
В наличии 11 шт.
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Shashi Black, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Shashi Black, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Стол обеденный Shashi Black, керамика, металл, черный

12
В наличии 9 шт.
В корзине
Фотография товара Стол обеденный Austrilia Sand Black, 180*90*75, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Austrilia Sand Black, 180*90*75, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Стол обеденный Austrilia Sand Black, 180*90*75, керамика, металл, черный

5
В наличии 20 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стол Carin
Стол Carin
4 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности