Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина530 мм
- Высота810 мм
- Материалметалл, ABS-пластик
- Цветкоричневый, хромированный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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