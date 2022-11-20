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Стул Navy, белый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес4 кг
  • Цветбелый

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