Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина390 мм
- Глубина500 мм
- Вес4 кг
- Цветбелый
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стол Лутон
Стол прямоугольный Kvam Bro
Стул Киви, велюр желтый
Трибуна для выступлений - 4
Трибуна для зала - 1
Трибуна для выступлений - 5
Трибуна для выступлений - 6
Трибуна для выступлений - 7
Стул DSW оранжевый x4
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло