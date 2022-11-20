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          Фотография Стул Гаага синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Видеообзор

          Стул Гаага синий

          4.8
          от шт14 020 ₽
          от шт103 090 ₽
          от шт502 940 ₽
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          Стул Гаага синий
          Стул Гаага синий
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          Характеристики товара

          Описание

          Мягкий стул Гаага лучший вариант среди мебели для ресторанов в экологическом стиле. Это качественный стул, изготовленный из дерева и имеющий легкий вес. Благодаря своей универсальности такие модели являются хорошим оснащением мебели для кафе. Интересный дизайн мягких стульев не оставит равнодушным ни одного посетителя. Может быть выполнен в любом цвете обивки.

          Основные характеристики

          Ширина 47 см

          Высота 94 см

          Глубина 51 см

          Высота сиденья 46 см

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          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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