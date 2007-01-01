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Настоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гаага синий
75 оценок
6 6902
6 790 ₽
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Гаага синий

Артикул: CH-004-957
75 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Гаага лучший вариант среди мебели для ресторанов в экологическом стиле. Это качественный стул, изготовленный из дерева и имеющий легкий вес. Благодаря своей универсальности такие модели являются хорошим оснащением мебели для кафе. Интересный дизайн мягких стульев не оставит равнодушным ни одного посетителя. Может быть выполнен в любом цвете обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7,3 кг
  • Цветсиний, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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