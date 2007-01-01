Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Avella, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Avella, серый
11 оценок
28 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Avella, серый - фото 1Стул Avella, серый - фото 2Стул Avella, серый - фото 3Стул Avella, серый - фото 4Стул Avella, серый - фото 5Стул Avella, серый - фото 6Стул Avella, серый - фото 7Стул Avella, серый - фото 8
NEW

Стул Avella, серый

Артикул: CH-083-243
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Avella очаровывает оригинальным дизайном. Детальная архитектура приковывает внимание. Предмет хочется рассматривать, блуждая взглядом по плавным линиям, изгибам. Эргономичное мягкое сиденье словно «подвисло» в воздухе в окружении «снежных вершин». Поэтому конфигурация смотрится легко и воздушно, несмотря на солидный характер.Сочетает долю строгости и непринужденности. Захочется ли вам погрузиться в чтение или в долгую беседу в хорошей компании — стул обеспечит вам комфортную поддержку. Обнимающая спинка дает удобство кресла, создает ощущение защищенности, камерности. Стул Avella станет идеальным партнером обеденного, рабочего стола, бьюти-зоны или дополнительным местом посадки в гостиной, спальне, прихожей, бизнес-локации.Состав настила каркаса: пенополиуретан, синтепон, спанбонд. Состав настила сидения: фанерное основание, высокоэластичный пенополиуретан, синтепон.Лицевой чехол - несъемный.На нижних торцах опор – пластиковые подпятники.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари Серебро, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Стул Кьявари Серебро, деревянный

335
Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Прованс 3, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19018
7 490 ₽Оптовая цена

Стул Прованс 3, деревянный

39
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99060
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый

45
Фотография товара Стул Franc, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Franc, коричневый

86
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Элин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, бежевый

13
Фотография товара Стул барный Эшли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эшли, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул барный Эшли

6
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой, пластик пыльно-розовый

26
В наличии 58 шт.
Фотография товара Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа

26
Фотография товара Стул Lorence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lorence, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence

11

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Диван Barcelona 2-местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
114 790

Диван Barcelona 2-местный

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Maya, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maya, серый

37
В наличии 65 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet белая, серый

36
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван Торонто, кожзам Galaxy Light Grey, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Торонто, кожзам Galaxy Light Grey, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Диван Торонто, кожзам Galaxy Light Grey, ножки хром

9
Фотография товара Стол обеденный Метин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Метин, произведённого компанией ChiedoCover
от130 890
Оптовая цена

Стол обеденный Метин

146
Фотография товара Диван Мумбаи угловой, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мумбаи угловой, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Диван Мумбаи угловой, терракотовый

7
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99018
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кушетка Arezzo, textile black, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Arezzo, textile black, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Arezzo, textile black, белый

36
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ), белый

5

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул деревянный Луиджи орех / шоколад

31
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Элин, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, темно-бежевый

8
Фотография товара Стул обеденный Alba серый c серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Alba серый c серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Стул обеденный Alba серый c серой экокожей

26
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Evoke Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Evoke Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Evoke Serenity

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Harmony Echo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Harmony Echo, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена

Стул Harmony Echo

7
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Turn Soft с подлокотниками, белый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turn Soft с подлокотниками, белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Turn Soft с подлокотниками, белый, пластик

5
Фотография товара Стул Бистро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул Бистро

15
Фотография товара Стул Snug, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Snug, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Стул Snug, серый

13
New
Фотография товара Стул Clarity, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Clarity, серый, произведённого компанией ChiedoCover
76 490

Стул Clarity, серый

9
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Titan, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Стул кухонный Titan, бежевый, черный

14

Товар в корзине

Стул Avella, серый
Стул Avella, серый
28 890
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Диван Barcelona 2-местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Barcelona 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
114 790

Диван Barcelona 2-местный

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Maya, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maya, серый

37
В наличии 65 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet белая, серый

36
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный

26
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 02.11.2022 Двойная экономия
Двойная экономия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.04.2022 Garage sale до -31%
Garage sale до -31%

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2025 Новая весенняя коллекция мягких стульев для HoReCa
Новая весенняя коллекция мягких стульев для HoReCa

Перейдите, чтобы узнать подробности