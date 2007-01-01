Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Avella, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Avella, черный
5 оценок
28 890
Стул Avella, черный - фото 1Стул Avella, черный - фото 2Стул Avella, черный - фото 3Стул Avella, черный - фото 4Стул Avella, черный - фото 5Стул Avella, черный - фото 6Стул Avella, черный - фото 7Стул Avella, черный - фото 8
NEW

Стул Avella, черный

Артикул: CH-083-248
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Avella очаровывает оригинальным дизайном. Детальная архитектура приковывает внимание. Предмет хочется рассматривать, блуждая взглядом по плавным линиям, изгибам. Эргономичное мягкое сиденье словно «подвисло» в воздухе в окружении «снежных вершин». Поэтому конфигурация смотрится легко и воздушно, несмотря на солидный характер.Сочетает долю строгости и непринужденности. Захочется ли вам погрузиться в чтение или в долгую беседу в хорошей компании — стул обеспечит вам комфортную поддержку. Обнимающая спинка дает удобство кресла, создает ощущение защищенности, камерности. Стул Avella станет идеальным партнером обеденного, рабочего стола, бьюти-зоны или дополнительным местом посадки в гостиной, спальне, прихожей, бизнес-локации.Состав настила каркаса: пенополиуретан, синтепон, спанбонд. Состав настила сидения: фанерное основание, высокоэластичный пенополиуретан, синтепон.Лицевой чехол - несъемный.На нижних торцах опор – пластиковые подпятники.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

