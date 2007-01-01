Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Avella, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Avella, светло-серый
5 оценок
28 890
Артикул: CH-083-277
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Характеристики товара

Описание

Стул Avella очаровывает оригинальным дизайном. Детальная архитектура приковывает внимание. Предмет хочется рассматривать, блуждая взглядом по плавным линиям, изгибам. Эргономичное мягкое сиденье словно «подвисло» в воздухе в окружении «снежных вершин». Поэтому конфигурация смотрится легко и воздушно, несмотря на солидный характер.Сочетает долю строгости и непринужденности. Захочется ли вам погрузиться в чтение или в долгую беседу в хорошей компании — стул обеспечит вам комфортную поддержку. Обнимающая спинка дает удобство кресла, создает ощущение защищенности, камерности. Стул Avella станет идеальным партнером обеденного, рабочего стола, бьюти-зоны или дополнительным местом посадки в гостиной, спальне, прихожей, бизнес-локации.Состав настила каркаса: пенополиуретан, синтепон, спанбонд. Состав настила сидения: фанерное основание, высокоэластичный пенополиуретан, синтепон.Лицевой чехол - несъемный.На нижних торцах опор – пластиковые подпятники.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

