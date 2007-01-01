Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Adage, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Adage, серый
12 оценок
95 790
Стул барный Adage, серый - фото 1Стул барный Adage, серый - фото 2

Стул барный Adage, серый

Артикул: CH-082-728
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ VEGAS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 4
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 55см х 55см х 95см х 7кг,
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
