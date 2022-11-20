Товар в корзине. Перейти
Стул Деймон экокожа, черный - фото 1 Стул Деймон экокожа, черный - фото 2 Стул Деймон экокожа, черный - фото 3 Стул Деймон экокожа, черный - фото 4 Стул Деймон экокожа, черный - фото 5 Стул Деймон экокожа, черный - фото 6 Стул Деймон экокожа, черный - фото 7

Стул Деймон экокожа, черный

Артикул: CH-050-230
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Деймон экокожа, коричневый
Стул Деймон экокожа, коричневый
Следующий Стул Деймон экокожа, синий
Стул Деймон экокожа, коричневый

Характеристики товара

Описание

Современная модель стула в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.
Обивка из экокожи практичный вариант для кухонных и обеденных стульев. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки стула позволяют разместить его в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.
Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Декоративная стяжка в виде ромбов подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены полукруглыми подпятниками для защиты напольного покрытия.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*58*52
Вес брутто: 11,400
Объем: 0,230

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья485 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки11.40 кг

Похожие товары

Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул обеденный Batista, мятный

В наличии 86 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
14

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 48 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
8

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 57 шт.
Стул полубарный Dave латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
12

Стул полубарный Dave латте

В наличии 10 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
7

Стул полубарный Leo кофейный

В наличии 11 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
12

Стул Paola зеленый с жаккардом

В наличии 16 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

В наличии 17 шт.
Стул Bruno винныйНастоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Стул Bruno винный

В наличии 13 шт.
Стул Bruno зелёныйНастоящее фото товара Стул Bruno зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
12

Стул Bruno зелёный

В наличии 25 шт.
Стул Leo латтеНастоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
12

Стул Leo латте

В наличии 23 шт.
С этим товаром покупают
Стул Боди 25мм - орех, велюрНастоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
22

Стул Боди 25мм - орех, велюр

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64029
2 280 ₽
27

Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш

Стул Victory, синийНастоящее фото товара Стул Victory, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
11

Стул Victory, синий

Стул Gabi LUX велюр розовыйНастоящее фото товара Стул Gabi LUX велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49055
11 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Gabi LUX велюр розовый

В наличии 27 шт.
Стул Диамант пластиковый, серебрянныйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, серебрянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
13

Стул Диамант пластиковый, серебрянный

Настоящее фото товара Стул Орион серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
17

Стул Орион серебрянный, пластиковый

Стул Венето, молочныйНастоящее фото товара Стул Венето, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
6

Стул Венето, молочный

Другие товары из разделастулья для дома
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
15

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3909
9 190 ₽
17

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

Стул Марк, голубой велюрНастоящее фото товара Стул Марк, голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Марк, голубой велюр