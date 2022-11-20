Характеристики товара
Описание
Современная модель стула в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.
Обивка из экокожи практичный вариант для кухонных и обеденных стульев. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки стула позволяют разместить его в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.
Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Декоративная стяжка в виде ромбов подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены полукруглыми подпятниками для защиты напольного покрытия.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*58*52
Вес брутто: 11,400
Объем: 0,230
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина550 мм
- Высота795 мм
- Ширина сиденья485 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки11.40 кг