Характеристики товара
Описание
Стул для кухни Oliver экокожа черный ножки металл черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина450 мм
- Высота930 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес5.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки525 мм
- Вес упаковки14.9 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет