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Стул барный Dark 020 - фото 1

Стул барный Dark 020

Артикул: CH-067-695
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасабук

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