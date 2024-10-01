Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Высота780 мм
- Материал каркасабук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Полубарный стул Албена
Барный Стул АЛМАЗ, бежевый
Стул полубарный БРЕНД, белый / черный
Стул полубарный Меган велюр зеленый
Стул барный Mars, велюр оранжевый
Барный стул Фолкрик, мятный велюр
Барный стул Конвер, серая кожа
Барный стул Гангток катания графит / черный матовый
Стул Vero белый
Стул барный Корн, серый
Подушка к стулу Страсбург оливковая натуральная кожа
Тележка из дерева сервировочная Old
Стол барный Octopus Bar, синий
Тележка для прямоугольных столов
Универсальный чехол, габардин
Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый
Барная стойка Парсон, черная
Тележка для складных стульев, малая
Транспортировочный чехол для прямоугольного стола
Тележка-стойка для РУМ-сервиса
Барный стул Бомба, белый глянец
Барный стул Токио, белый глянец
Барный стул Лофт катания изумруд / черный матовый
Стул пластиковый барный Lido, белый
Стул пластиковый Joy-S, антрацит
Стул пластиковый Joy-S, белый
Стул барный Infinite Enchantment, серый, черный
Барный стул Solace М
Стул барный Dome, экокожа, коричневый
Стул барный Arch, экокожа, коричневый