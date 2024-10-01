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Табурет барный Martel 022 - фото 1Табурет барный Martel 022 - фото 2

Табурет барный Martel 022

Артикул: CH-067-701
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасабук

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