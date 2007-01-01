Характеристики товара
Описание
Стул Felix — это сочетание уюта и лаконичного дизайна, идеально подходящее для кухни, балкона, дачи или интерьера кафе. Его мягкое сиденье, обитое приятным на ощупь велюром, приглашает к долгим завтракам и уютным беседам. Оранжевый оттенок добавляет интерьеру теплоты и уюта. Эргономичная форма спинки с легкой изогнутостью и глубокая посадка обеспечивают комфортную поддержку. Геометрическая стежка придает модели стильный объемный эффект, а визуально сглаженные формы делают силуэт особенно современным. Ножки выполнены из прочного металла в чёрном цвете, что обеспечивает устойчивость и визуальный контраст с обивкой. Модель отлично впишется как в минималистичный, так и в более уютный интерьер. Стул не имеет подлокотников, что делает его компактным решением для ограниченных пространств и позволяет легко задвигать под стол. Его удобно использовать в домашних и общественных зонах, где важны комфорт, практичность и стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина595 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.1 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки22.40 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет