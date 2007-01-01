Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Marinete, велюр, оливковый
15 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Marinete, велюр, оливковый - фото 1Стул Marinete, велюр, оливковый - фото 2Стул Marinete, велюр, оливковый - фото 3Стул Marinete, велюр, оливковый - фото 4Стул Marinete, велюр, оливковый - фото 5

Стул Marinete, велюр, оливковый

Артикул: CH-079-871
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tik, бежевый
Фотография товара Стул Tik, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул обеденный Bertoia черный
Фотография товара Стул обеденный Bertoia черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Felix — это сочетание уюта и лаконичного дизайна, идеально подходящее для кухни, балкона, дачи или интерьера кафе. Его мягкое сиденье, обитое приятным на ощупь велюром, приглашает к долгим завтракам и уютным беседам. Оранжевый оттенок добавляет интерьеру теплоты и уюта. Эргономичная форма спинки с легкой изогнутостью и глубокая посадка обеспечивают комфортную поддержку. Геометрическая стежка придает модели стильный объемный эффект, а визуально сглаженные формы делают силуэт особенно современным. Ножки выполнены из прочного металла в чёрном цвете, что обеспечивает устойчивость и визуальный контраст с обивкой. Модель отлично впишется как в минималистичный, так и в более уютный интерьер. Стул не имеет подлокотников, что делает его компактным решением для ограниченных пространств и позволяет легко задвигать под стол. Его удобно использовать в домашних и общественных зонах, где важны комфорт, практичность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки22.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89038
11 090 ₽Оптовая цена

Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас

89
В наличии 22 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас

94
В наличии 28 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ

70
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

80
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ)

122
В корзине
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
В корзине
Фотография товара Стул Лофт-9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-9 , произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул Лофт-9

67
В корзине
Фотография товара Стул Мия, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, зеленый

5
В корзине
Настоящее фото товара Стул Самуил, морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул Самуил, морская волна

13
В корзине
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Jaxton от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton

32
В наличии 57 шт.
В корзине
Фотография товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
104 290
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Pion, черный, белый

15
В наличии 12 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминий

32
В наличии 21 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от57 09044
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

11
В наличии 3 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, черный, D700, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, черный, D700

43
В корзине
Фотография товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Говард 1Р, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 190
Оптовая цена

Стол раздвижной Говард 1Р, белый

9
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99048
41 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

38
В наличии 30 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от44 79042
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 18 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Стол Дези классический

49
В корзине
Фотография товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Канто Люкс СТ, дуб золотой

14
В корзине

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, белый , произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, белый

10
В наличии 100 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Lanno, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lanno, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Lanno, черный

6
В наличии 26 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Серый

6
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Айоне, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Айоне, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул Айоне, темный орех

13
В корзине
Фотография товара Стул Dublin, серый бархат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dublin, серый бархат, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Dublin, серый бархат

15
В наличии 138 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, серый new

10
В наличии 100 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Greentown, капучино, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Greentown, капучино, экокожа

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), оранжевый

5
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), белый

10
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), желтый

7
В корзине

Товар в корзине

Стул Marinete, велюр, оливковый
Стул Marinete, велюр, оливковый
5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Jaxton от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Стол обеденный Jaxton

32
В наличии 57 шт.
В корзине
Фотография товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
104 290
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Pion, черный, белый

15
В наличии 12 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Стол Exel 140, Дуб Трюфель/ алюминий

32
В наличии 21 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от57 09044
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

11
В наличии 3 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено