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Стул барный Contour 018 - фото 1

Стул барный Contour 018

Артикул: CH-067-693
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1090 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Материал каркасабук

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