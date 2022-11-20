Товар в корзине. Перейти
Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа - фото 1Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа - фото 2

Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант
Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант
Следующий Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа
Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900/1100 мм
  • Высота спинки310 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес9.9 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки19.80 кг

Похожие товары

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Стул Элис полубарный мятныйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99049
24 990 ₽Оптовая цена
124Хит

Стул Элис полубарный мятный

В наличии 29 шт.
Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 59 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 68 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Флэш черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Libra зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Libra зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
8

Стул барный Libra зеленый

Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Мартин черный

В наличии 44 шт.
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 35 шт.
Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Стул барный Турин пудровый

В наличии 10 шт.
Стул барный Орион черныйНастоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Орион черный

В наличии 100 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул пластиковый Cross, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Cross, черный

В наличии 14 шт.
Стул Кроссбэк, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк, береза/ темный орех

Стул Кросс Кантри, корицаНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
5

Стул Кросс Кантри, корица

Другие товары из разделастулья с подлокотниками
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, антрацит

Кресло Балун W Настоящее фото товара Кресло Балун W , произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
8

Кресло Балун W

Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Стул Bali, велюр LoftНастоящее фото товара Стул Bali, велюр Loft, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
7

Стул Bali, велюр Loft

Стул Хит 20мм с подлокотниками, ЛайтНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 590 ₽
9

Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками