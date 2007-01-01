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Настоящее фото товара Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас
54 оценки
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас - фото 1Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас - фото 2Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас - фото 3Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас - фото 4Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас - фото 5Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас - фото 6Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас производства ChiedoCover
+30Реальное изображение товара 7 Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул барный Марс, оливковый велюр/ черный каркас

Артикул: CH-020-069
54 оценки
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес9,3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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