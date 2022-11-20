Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина550 мм
- Глубина510 мм
- Вес9,3 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветжелтый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стол Лидер 1
Стол Лидер 3, черный
Стул Патрик 20мм
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Лидер 9
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Tolix барный серебристый матовый