от5 790₽
Оптовая цена
Барный стул Paskal, белая экокожа
В наличии 13 шт.
6 390₽
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Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см
В наличии 3 шт.
7 560₽
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Стул барный Cooper Ткань Горчичный
В наличии 7 шт.
5 290₽
Оптовая цена
Стул Гувер полоса, велюр Mint, каркас белый
В наличии 10 шт.
12 090₽
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Стул Тэйлор
6 890₽
Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый
7 990₽
Стул Амбрелла, поворотный механизм, коричневый, каркас черный
В наличии 24 шт.
4 590₽
Стул Бриф Нью велюр, зеленый
В наличии 11 шт.
Распродажа
от5 490₽41
9 290 ₽
Стул Сафир, велюр Коннект 36, ножки бук, морилка старинный орех
Новинка
5 090₽
Стул обеденный Хавана, светло-бежевый шенилл, черное основание
В наличии 38 шт.