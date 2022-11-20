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Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас - фото 1Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас - фото 2Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас - фото 3Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас - фото 4Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас - фото 5Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас - фото 6

Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес9,3 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветжелтый

Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас — выполненные заказы

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