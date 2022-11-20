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Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock - фото 1Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock - фото 2

Стул полубарный прозрачный Zebra Antishock

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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Количество в упаковкемм2 шт
Размер упаковки555х525х690 мм
Вес брутто15.3 кг
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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.20 м3

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