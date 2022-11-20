Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Количество в упаковке
|мм
|2 шт
|Размер упаковки
|555х525х690 мм
|Вес брутто
|15.3 кг
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Вес6.4 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.20 м3