Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый барный Bard, тортора - фото 1Стул пластиковый барный Bard, тортора - фото 2Стул пластиковый барный Bard, тортора - фото 3Стул пластиковый барный Bard, тортора - фото 4

Стул пластиковый барный Bard, тортора

Артикул: CH-067-262
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый барный Brisigella, марсала
Фотография товара Стул пластиковый барный Brisigella, марсала от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый барный Calabria, тортора
Фотография товара Стул пластиковый барный Calabria, тортора от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из стеклопластика, устойчивого к УФ-лучам и разработанным специально для использования на открытых площадках. Матовая отделка. Нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования. Изделие пригодно для вторичной переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья745 мм
  • Вес4,3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.36 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames M голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames M голубой

104
Фотография товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный

33
Фотография товара Кресло пластиковое Remind от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Remind, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Remind

48
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Калгари мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Калгари мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Калгари мятный

46
Фотография товара Стул пластиковый Байкит, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Байкит, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Байкит, зеленый

41
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Прованс, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Прованс, шоколад

44
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул Шамбери, кремовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, кремовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Шамбери, кремовая экокожа

49
В наличии 139 шт.
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, красный

43
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Форта, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Форта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Форта, белый

31
Фотография товара Стул Spike, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spike, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Spike, черный

34
В наличии 89 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 01 с прямой спинкой, белый

36
Фотография товара Подушка на стул 39х39, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
483

Подушка на стул 39х39, бежевая

48
New
Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, белый

15
В наличии 16 шт.
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от85049
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый

49
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Фотография товара Стол садовый Панама 140, под кожу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама 140, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
Оптовая цена

Стол садовый Панама 140, под кожу

33
Фотография товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

41
Фотография товара Универсальный чехол лен с декором от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол лен с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Универсальный чехол лен с декором

50
Распродажа
Фотография товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от15059
360 ₽

Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне

45
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Кресло пластиковое Ara, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ara, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Ara, синий

43
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

45
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Bora, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bora, антрацит

42
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный

41
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит

33
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул барный Masters, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Masters, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Masters, черный

38
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Фрак, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2906
3 490 ₽Оптовая цена

Стул Фрак, черный

34
Фотография товара Стул Орион белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Орион белый, пластиковый

46
Настоящее фото товара Стул Rewind на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Rewind на колесиках

50
Фотография товара Стул полубарный прозрачный Igloo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный прозрачный Igloo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стул полубарный прозрачный Igloo, серый

5
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый барный Bard, тортора
Стул пластиковый барный Bard, тортора
от 9 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 01 с прямой спинкой, белый

36
Фотография товара Подушка на стул 39х39, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
483

Подушка на стул 39х39, бежевая

48
New
Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, белый

15
В наличии 16 шт.
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45