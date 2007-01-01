Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Clap, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Clap, серый
15 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Clap, серый - фото 1Стул Clap, серый - фото 2Стул Clap, серый - фото 3Стул Clap, серый - фото 4Стул Clap, серый - фото 5

Стул Clap, серый

Артикул: CH-083-087
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. А благодаря цветной пластиковой накладке на сидении, Вы можете разнообразить свой дизайн и достичь интересного визуального эффекта. Выразительные линии и треугольные опоры создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Такой дизайн цельнопластикового стула позволяет добавить его в любую обеденную группу кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 320 кг.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Изогнутая спинка и просторное сидение обеспечивают удобную посадку и подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЕТСЯ
максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.



КАУЧУКОВЫЕ ПОДПЯТНИКИ
каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота825 мм
  • Вес4.55 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.25 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

31
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Митч красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч красный

97
Распродажа
Фотография товара Стул Masters, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69026
6 330 ₽Оптовая цена

Стул Masters, черный

26
В наличии 203 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный

49
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, белый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый, белый, красный

37
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Бернардо, белый, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бернардо, белый, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул Бернардо, белый, ножки бук

44
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул складной Конференц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Конференц, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Стул складной Конференц

34
Фотография товара Стул Spike, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spike, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Spike, черный

34
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул Five black, черный пластик, каркас хром с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Five black, черный пластик, каркас хром с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Five black, черный пластик, каркас хром с подлокотниками

14
В наличии 18 шт.
Фотография товара Складной стул Дрезден, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стул Дрезден, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Складной стул Дрезден, пластик

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, серый

32
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, гранит

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 050
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый

41
Фотография товара Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Столик плетеный для шезлонга GT, антрацит

45
В наличии 40 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см

39
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий

46
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, грушевый

5
В наличии 8 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Cool, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Cool, зеленый

34
Фотография товара Стул Калгари белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Калгари белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Калгари белый

33
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Miura, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Miura, черный

33
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул обеденный Флоут, белый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, белый/ черный

32
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tony, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tony, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Tony, пластик, белый

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Brisigella, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Brisigella, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Brisigella, агава

9
Фотография товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул пластиковый перфорированный Eames, бук, мятный

10
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Dune, оранжевый, c подушкой, ноги черные

5
Фотография товара Стул Greta чёрный, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Greta чёрный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул Greta чёрный, пластик

15
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Pigo, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Pigo, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Кресло пластиковое Pigo, шоколад

12
В наличии 41 шт.

Товар в корзине

Стул Clap, серый
Стул Clap, серый
3 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, серый

32
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, гранит

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.

Акции для вас

Новость от 17.01.2019 Большие столы от производителя ChiedoCover
Большие столы от производителя ChiedoCover

На что обратить внимание при выборе стола большого размера?

Новость от 03.08.2022 Летняя распродажа. Мягкие стулья до -28%
Летняя распродажа. Мягкие стулья до -28%

Актуальные модели мягких стульев по выгодным ценам

Новость от 01.01.2024 Под любой кошелек - Журнальные столики в наличии
Под любой кошелек - Журнальные столики в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности