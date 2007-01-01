Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Доставка по России и СНГ

Напишем или перезвоним в рабочее время.

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

при покупке от 20 штук

Разрешение от 300×300 до 2160×3840 пикселей

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

В наличии 1 шт. В пути 100 шт.

В наличии 138 шт. В пути 100 шт.

Чехол на стул со спинкой CHILLY, голубой

В наличии 1 шт. В пути 49 шт.

С этим товаром покупают

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

В наличии 189 шт. В пути 64 шт.

Больше не показывать это окно

Четвертый стул в подарок!

Больше стульев – Меньше цена!

Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!

Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок! Подробнее

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Принять