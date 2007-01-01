Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Полубарный Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Полубарный Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар
11 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Полубарный Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 1Стул Полубарный Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 2Стул Полубарный Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 3Стул Полубарный Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар - фото 4

Стул Полубарный Бриф DD велюр капучино каркас капучино муар

Артикул: CH-080-574
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Бриф DD привлекает с первого взгляда своим лаконичным и в то же время выразительным дизайном. Обивка из мягкого износостойкого велюра добавляет уют и теплоту, а округлая форма спинки и сиденья не только эстетична, но и обеспечивает комфортную посадку. Благодаря слегка изогнутой спинке, стул поддерживает естественную посадку. Мягкое сиденье на прочном стальном каркасе позволяет удобно расположиться, а перекладина для ног служит надежной опорой и делает посадку ещё более комфортной. Прочные чёрные ножки из стали обеспечивают уверенную устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом лёгкость внешнего облика. На концах ножек предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Благодаря возможности стопировки, стулья удобно хранить и перемещать, что особенно актуально для заведений с высокой проходимостью. Бриф DD — удачный выбор как для дома, так и для коммерческих пространств. Он отлично подойдёт для кухни, барной стойки, обеденной зоны, а также кафе, ресторанов и лаунж-пространств, где важны и эстетика, и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Высота посадочного места 680 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

