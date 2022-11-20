Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина480 мм
- Глубина580 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Комплект стульев Семейный
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Стул Виота 223, Stone
Стул пластиковый Maxi Diva, фисташковый
Стул William, ромб, бархат серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло