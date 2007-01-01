Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Венера диамант бордовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Венера диамант бордовый велюр
9 оценок
10 490
Стул Венера диамант бордовый велюр - фото 1Стул Венера диамант бордовый велюр - фото 2Стул Венера диамант бордовый велюр - фото 3Стул Венера диамант бордовый велюр - фото 4

Стул Венера диамант бордовый велюр

Артикул: CH-080-700
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал. Внутренняя сторона спинки и подлокотников украшена декором в виде ромбов. Высота подлокотников от пола - 64,5 см. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Специальные подпятники на ножках защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным столом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Фотография товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от168 590
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos K, береза/ прозрачный

50
New
Фотография товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный, произведённого компанией ChiedoCover
58 19066
168 990 ₽

Стол VICENZA 180 раскладной GLOSS BULGARI WHITE, керамика / Черный

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол кофейный Колорадо, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол кофейный Колорадо, серый

32
Распродажа
Фотография товара Стол Селин 180-260*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Селин 180-260*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от88 99024
116 990 ₽Оптовая цена

Стол Селин 180-260*90 керамика темная

26
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол КВАНТ 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена

Стол КВАНТ 2

50
Фотография товара Стол Сканди К 100, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 100, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Стол Сканди К 100, Орех

14
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 11, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 11

31
Настоящее фото товара Стол обеденный Кросби, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена

Стол обеденный Кросби

40
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол ALES BLACK GRAVE SOLID CERAMIC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ALES BLACK GRAVE SOLID CERAMIC, произведённого компанией ChiedoCover
от67 39051
134 790 ₽Оптовая цена

Стол ALES BLACK GRAVE SOLID CERAMIC

15
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол ALATRI GLOSS AMBER JADE SOLID от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ALATRI GLOSS AMBER JADE SOLID, произведённого компанией ChiedoCover
от71 49039
115 490 ₽Оптовая цена

Стол ALATRI GLOSS AMBER JADE SOLID

11
В наличии 23 шт.

