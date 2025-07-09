Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный ПОРШЕ серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный ПОРШЕ серый
9 оценок
7 990
Стул барный ПОРШЕ серый - фото 1Стул барный ПОРШЕ серый - фото 2Стул барный ПОРШЕ серый - фото 3Стул барный ПОРШЕ серый - фото 4

Стул барный ПОРШЕ серый

Артикул: CH-080-788
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Барный стул Порше это стильный и функциональный элемент интерьера, идеально подходящий для кухни, гостиной, кафе или бара. Каркас стула выполнен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность. Обивка выполнена из шенилла серого цвета, который придает стулу элегантный внешний вид, а также устойчив к износу. Стул выполнен в современном стиле с элементами минимализма, что позволяет органично вписать его в различные интерьеры. Имеет мягкое сиденье и спинку, обеспечивая удобство в использовании. Широкая спинка поддерживает спину, создавая комфортное положение для длительного сидения. Подставка для ног и отсутствие подлокотников делают сиденье еще более удобным. Оснащен газ-лифтом, который позволяет легко и быстро регулировать высоту сиденья, что особенно удобно для использования на различных уровнях барных стоек и кухонных столов. Выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его удобным и безопасным для большинства пользователей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья830 мм
  • Высота посадочного места 830 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

