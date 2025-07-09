Характеристики товара
Описание
Барный стул Порше это стильный и функциональный элемент интерьера, идеально подходящий для кухни, гостиной, кафе или бара. Каркас стула выполнен из прочного металла, что обеспечивает надежность и долговечность. Обивка выполнена из шенилла серого цвета, который придает стулу элегантный внешний вид, а также устойчив к износу. Стул выполнен в современном стиле с элементами минимализма, что позволяет органично вписать его в различные интерьеры. Имеет мягкое сиденье и спинку, обеспечивая удобство в использовании. Широкая спинка поддерживает спину, создавая комфортное положение для длительного сидения. Подставка для ног и отсутствие подлокотников делают сиденье еще более удобным. Оснащен газ-лифтом, который позволяет легко и быстро регулировать высоту сиденья, что особенно удобно для использования на различных уровнях барных стоек и кухонных столов. Выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его удобным и безопасным для большинства пользователей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья830 мм
- Высота посадочного места 830 мм
- Вес7.5 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки470 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет