Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD
5 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD - фото 1Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD - фото 2Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD - фото 3Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD - фото 4Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD - фото 5Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD - фото 6Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD - фото 7
NEW

Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD

Артикул: CH-084-185
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Барный стул TOLIX со спинкой — акцент для интерьера с характером. Стул TOLIX в красном глянцевом исполнении — это стильный и функциональный элемент интерьера, вдохновлённый легендарным французским дизайном. Контраст между насыщенным цветом основания и сиденьем из тёмного дерева создаёт выразительный акцент, который оживит любое пространство. Каркас выполнен из прочной стали — материала, который гарантирует надёжность, устойчивость к нагрузкам и долговечность. Глянцевое покрытие придаёт поверхности глубину и блеск, а также защищает от влаги и царапин. Стул выдерживает нагрузку до 130 кг, оставаясь при этом лёгким и удобным в использовании. Удобная спинка поддерживает поясницу, обеспечивая комфорт при длительном сидении. Перекладина для ног снимает нагрузку с ног, делая посадку ещё более удобной. Высота сиденья — 75,5 см — оптимальна для барных стоек и высоких столов. Модель стопируется, что удобно для хранения и экономии пространства — особенно в заведениях с перемещаемой мебелью. Специальные подпятники на ножках защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Этот стул станет идеальным выбором для кафе, баров, офисов, кухонь или креативных пространств. Его индустриальный стиль, яркая палитра и узнаваемая геометрия делают его не только функциональным предметом мебели, но и декоративным акцентом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Материалметалл, сталь
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка130
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветкрасный, темно-коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Бомба серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бомба серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул барный Бомба серебристый

40
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул барный Нерон бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Нерон бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул барный Нерон бежевый

36
Фотография товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый

49
Фотография товара Стул барный Mars, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mars, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Mars, велюр оранжевый

54
Фотография товара Барный табурет Кавагучи, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, бежевый велюр

97
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул полубарный Фаро, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, темно-серый

34
В наличии 30 шт.
Фотография товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый

104
В наличии 31 шт.
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр бордовый

75
В наличии 22 шт.
Фотография товара Полубарный стул Royce, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, серый

35
В наличии 42 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSW Барный Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Барный Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Барный Зеленый

39

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 02, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс бирюзовый

44
Фотография товара Стол-стойка барная Квадро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-стойка барная Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол-стойка барная Квадро

58
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Настоящее фото товара Тележка лофт House, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Тележка лофт House

12
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета серый

34
Настоящее фото товара Стол Tener lite, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол Tener lite

10
New
Фотография товара Тележка ТБС для стульев Стрит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка ТБС для стульев Стрит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Тележка ТБС для стульев Стрит

6
Настоящее фото товара Тележка лофт Flow, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка лофт Flow

9
Фотография товара Чехол на стул 15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 15, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол на стул 15

47
Фотография товара Барный стол Леморей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Леморей, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Барный стол Леморей

34

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио серый бархат ножки золото

34
Фотография товара Барный стул Круз , бежевый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Круз , бежевый глянец

41
В наличии 47 шт.
Фотография товара Барный стул Круз , красный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , красный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Круз , красный глянец

44
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул барный Rome от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Rome, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стул барный Rome

6
Фотография товара Табурет барный Martel 022 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Martel 022, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Табурет барный Martel 022

7
Фотография товара Барный стул Flow, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Flow, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Барный стул Flow, белый

12
Распродажа
Фотография товара Стул барный Louran с подушкой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Louran с подушкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 3907
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Louran с подушкой, белый

26
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой, серый

5
Фотография товара Стул барный КРАКОВ, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРАКОВ, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул барный КРАКОВ, велюр, черный

15
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул полубарный Direction, велюр, зеленый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Direction, велюр, зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул полубарный Direction, велюр, зеленый, черный

9
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD
Стул барный TOLIX, со спинкой красный глянцевый, темное дерево KD
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 02, спандекс бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, спандекс бирюзовый

44
Фотография товара Стол-стойка барная Квадро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-стойка барная Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стол-стойка барная Квадро

58
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Настоящее фото товара Тележка лофт House, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Тележка лофт House

12

Акции для вас

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности